Главу Воткинского района Айрата Газимзянова отправили в СИЗО

Суд заключил под стражу подозреваемого в превышении должностных полномочий главу Воткинского района Айрата Газимзянова, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК).

Фото: объединенная пресс-сужба судов Удмуртии

Обвиняемый и его адвокат просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца, до 19 октября.

Напомним, следствие считает, что подозреваемый незаконно издал и подписал постановление о предоставлении на 5 лет в пользование ООО «Стройграв» земельного участка площадью 11,4 тыс. кв.м, находящегося в федеральной собственности и расположенного на территории национального парка «Нечкинский». Это лишило собственника правомочий по пользованию и распоряжению участком. В настоящее время незаконное постановление отменено, и земельный участок возвращен в федеральную собственность.