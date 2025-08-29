Штормовое предупреждение объявили в Воронежской области из-за жары

Воронежский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение, которое будет действовать в регионе с 30 августа по 1 сентября. Оно связано с сильной жарой до +35°С. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Гидрометцентре России добавили, что на юге области с 15:00 29 августа до 6:00 31 августа ожидается «чрезвычайная пожарная опасность». В регионе введен оранжевый уровень погодной опасности.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

В Воронежской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. В середине июля в Кантемировском районе вводили режим ЧС из-за возгораний на пшеничных полях. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), с начала года в Воронежской области произошло девять лесных пожаров общей площадью 6,2 га.

О причинах серьезных лесных пожаров в макрорегионе прошлой осенью — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова