В Кантемировском районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожаров

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кантемировского района Воронежской области было принято решение о введении в муниципалитете режима ЧС из-за пожаров. Ограничения начали действовать с 18:00 12 июля. Об этом сообщили в местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проведение заседания связано с пожарами на пшеничных полях местных сельхозпредприятий ООО «Агро-транс» Сергея Переслыцких и ООО «РАВ Агро» (конечный бенефициар — Мария Лисицина, которая считается представителем интересов бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, владеющего агрохолдингом «Агрокомплекс»), которые произошли 10 и 11 июля.

Согласно информации ГУ МЧС по Воронежской области, 14 июля в Кантемировском районе прогнозируется пятый класс пожароопасности из пяти возможных. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), на сегодня особый противопожарный режим установлен в 53 регионах России, в том числе в Воронежской области и в восьми муниципалитетах Липецкой области. С начала года в макрорегионе произошло десять природных пожаров: по одному в Белгородской и Липецкой областях, восемь — в Воронежской.

Кабира Гасанова