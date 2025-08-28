В Петербурге задержали поставщиков SIM-карт зарубежным телефонным мошенникам

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге двоих местных жителей, которых подозревают в пособничестве телефонным мошенникам из-за рубежа. Об этом утром 28 августа сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники покупали SIM-карты, которые регистрировались в мобильном приложении и продавались за границу. Тем самым зарубежные аферисты получали возможность звонить гражданам РФ под видом сотрудников служб безопасности банков. Причиненный ущерб в результате преступных действий составил около 6,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигурантов отправили под домашний арест.

Андрей Цедрик