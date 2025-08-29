Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области выявили загрязнение реки Кундрючья сточными водами

Минприроды Ростовской области подтвердило информацию о сбросе сточных вод в реку Кундрючья и наличии на ней неисправного канализационного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Река протекает по территории двух регионов России, поэтому подпадает под федеральный экологический контроль. Надзор за водоемом в регионе ведет управление Росприроднадзора, за водоснабжение и канализацию отвечает министерство ЖКХ.

Информацию о результатах проверки направили в компетентные органы для рассмотрения, отметили в минприроды.

Константин Соловьев

