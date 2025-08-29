Слюсарь: заставлять чиновников ездить на автобусах неэффективно

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отклонил предложение журналистов пересадить региональных чиновников с личных автомобилей на общественный транспорт, назвав подобные меры популизмом. Инициатива прозвучала на пресс-конференции 28 августа.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По мнению господина Слюсаря, такие решения «лишь выглядят эффективными, но на деле являются популизмом». Он выразил убеждение, что «не стоит заставлять чиновников добираться до работы на общественном транспорте».

Руководитель региона обосновал свою позицию проблемами местного автобусного сообщения. По его словам, автобусы часто опаздывают, особенно в часы пик, а салоны переполнены. Летом к трудностям добавляются неисправные кондиционеры.

Главной проблемой Слюсарь назвал катастрофическую нехватку водителей. Он подчеркнул, что на маршрутах трудится всего около 40% от требуемого количества специалистов. Ситуация может ухудшиться, когда действующие сотрудники начнут массово уходить на пенсию.

Валентина Любашенко