Франция готовит врачей к войне без границ

Газета Le Canard Enchaine, знаменитый ловец сенсаций, рассказала об инструкции, разосланной Министерством здравоохранения Франции. Французские больницы должны к марту 2026 года быть готовы к «возможному крупному вовлечению», то есть масштабному военному конфликту в Европе. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Документ, подлинность которого подтвердила в эфире BFMTV министр здравоохранения Катрин Вотрен, предписывает к марту 2026 года выработать план приема и лечения тысяч раненых военнослужащих — как французских, так и союзников. Франция должна быть готова выступить «госпиталем Европы», принимая на себя нагрузку в случае дальнейшего обострения ситуации на континенте.

Министерство подчеркивает возможность привлечения в Службу здоровья армии гражданских врачей независимо от их нынешней специализации и сектора деятельности.

От медиков ожидается готовность к работе в условиях дефицита ресурсов, роста числа пациентов и любого другого прямого и косвенного воздействия конфликта на французскую территорию.

Подобные сценарии уже прорабатывались несколько лет назад в связи с пандемией, но тогда речь шла об инфекционных рисках. Сейчас акцент смещен в сторону травматологии, медицинской эвакуации, психиатрической помощи. Кроме «медицины военного времени» предусматривается и лечение отдаленных последствий войны вроде посттравматических расстройств, а также развитие медицины реабилитации. Речь идет о создании инфраструктуры, способной быстро реагировать на массовый поток пациентов. В обоих случаях — и пандемии, и войны — система здравоохранения выступает ключевым инструментом национальной устойчивости.

Минздрав планирует создание специализированных медицинских центров при крупных транспортных узлах — вокзалах, портах и аэропортах,— способных оказывать помощь солдатам, возвращающимся с театра военных действий. Каждый из таких центров сможет принимать до сотни раненых ежедневно на протяжении двух месяцев.

По информации Le Canard Enchaine, в расчет берутся цифры от 10 тыс. до 50 тыс. военнослужащих, которых французская система здравоохранения должна обслужить в течение 10–180 дней. Речь идет не только о французских, но и об иностранных военных. В документе предусмотрена их дальнейшая «отправка в страну происхождения», что превращает Францию в медицинский логистический узел для всей Европы.

Указания о подготовке десятков тысяч мест для лечения раненых укладываются в общую линию французской оборонной политики последних лет. Париж стремится продемонстрировать союзникам готовность взять на себя ответственность за поддержание устойчивости не только военных, но и тыловых структур НАТО. Здравоохранение рассматривается как неотъемлемая часть национальной обороны, государство стремится заранее отработать сценарии при «конфликте высокой интенсивности», подобном тому, что разворачивается сейчас на территории Украины.

Новый документ, разосланный, по информации журналистов, еще в июле, следует заявленной французским правительством логике предупреждения военной угрозы. В официальном докладе этого года «Обзор национальной стратегии» (“Ъ” писал о нем 24 июля) значительная часть посвящена России, которую авторы обвиняют в ведении «гибридной войны» против Европы. О «российской угрозе» предупреждали в своих выступлениях и высокопоставленные военные, и разведчики, и сам президент Эмманюэль Макрон, назвавший 19 августа в интервью TF1-LCI Россию «людоедом у ворот Европы».

Как свидетельствует директива Минздрава, от теоретических споров Франция переходит к делу.

«Война в Европе больше не является невозможным сценарием: Министерство здравоохранения должно сотрудничать с Министерством обороны, чтобы гражданские больницы могли в случае необходимости принять значительный поток раненых солдат на европейской земле»,— отмечается в документе.

Сама Катрин Вотрен не видит в этих приготовлениях ничего угрожающего. Выступая на телевидении, министр специально подчеркнула, что подобные планы входят в обычный круг обязанностей здравоохранения: «Больницы постоянно готовятся к кризисам — эпидемиям, стихийным бедствиям, крупным авариям… Нормально, что страна заранее предусматривает сценарии кризисов»,— сказала она журналистам.