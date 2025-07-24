Франция боится войны с Россией

Во Франции представлен новый официальный доклад «Обзор национальной стратегии» (Revue nationale strategique 2025). Значительная часть документа посвящена угрозе со стороны России, которую авторы обвиняют в ведении «гибридной войны» против Европы. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и министр обороны Себастьен Лекорню

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон (справа) и министр обороны Себастьен Лекорню

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Постоянство российской угрозы на границах Европы — это устойчивая опасность, которая организуется, готовится и с которой нам предстоит иметь дело в будущем. Для европейцев в конечном счете все исходит из этого»,— говорится во вступительном слове президента Эмманюэля Макрона к новому «Обзору национальной стратегии» 2025 года, подготовленному Секретариатом по национальной обороне и безопасности.

И хотя в центре внимания — война на Украине, аналитики подчеркивают: речь идет не о локальном конфликте, а о наступлении новой эпохи — возрождении «государственной агрессии» и постоянно углубляющейся эрозии международного права.

Год 2022-й стал переломным не только для Украины, но и для всей архитектуры европейской безопасности, утверждают авторы доклада.

Французские эксперты фиксируют то, о чем в Париже еще недавно предпочитали не говорить вслух: Россия восстановила и усилила свои наступательные возможности, переводит экономику на военные рельсы, активно использует киберпространство и информационные операции в своей долгосрочной конфронтации с Западом. Она действует в логике «антизападного ревизионизма» и «имперского рефлекса», подрывая систему равновесия, сложившуюся после холодной войны. Ее стратегия — это не только действия на украинском фронте, но и гибридные операции на флангах НАТО и на всех континентах — от Балкан в Европе до Сахеля в Африке.

Французская армия, признают авторы доклада, отстает от новых вызовов. Она должна быть готова не просто к «наращиванию усилий», а к конфликту высокой интенсивности — возможно, в самой Европе.

«Сдерживание больше не гарантирует абсолютной защиты»,— отмечается в документе. Стране необходимо реформировать традиционные вооруженные силы, увеличить военное производство, усилить логистику, создать стратегические резервы, усовершенствовать системы ПВО и киберобороны.

Ядерное оружие воздушного и морского базирования считается краеугольным камнем обороны Франции. С тревогой воспринимая российские намеки на возможность применения тактического ядерного оружия, авторы доклада вводят понятие так называемого ядерного предупреждения — однократного и не подлежащего повторению демонстративного удара. Он «не направлен на получение военного преимущества перед противником, поскольку французское ядерное оружие ни при каких условиях не является оружием поля боя».

Хотя «угроза крупной конвенциональной войны на материковой части Франции в настоящий момент не рассматривается как вероятная», доклад предупреждает об усилении скрытых атак на критическую инфраструктуру: и электронную (системы управления, компьютерные сети), и физическую — железные дороги, подводные коммуникации, в том числе морские кабели связи и энергоснабжения.

«Конфликт теперь может вестись и под водой, где проходят линии связи и снабжения, важные для всей страны»,— отмечается в документе.

Не меньшую тревогу у французских аналитиков вызывает конфронтация в космосе. Документ приводит примеры сближений российских спутников с американскими и европейскими аппаратами — для разведки, перехвата данных или создания угрозы столкновения, чтобы ослепить противника. В определенный момент, предсказывают эксперты, война может начаться и на орбите.

Поэтому подчеркнута важность защиты «пространств общего использования» — моря, космоса, киберпространства и прежде всего информационного поля. Речь идет не только о хакерских атаках, но и о вбросах панических слухов, провокациях, направленных на дискредитацию полиции, спецслужб, власти в целом. Россия, согласно докладу, активно действует в этом новом измерении войны — в цифре, в умах, в восприятии. Европейцы считают ее лидером в применении «информационного оружия» и манипуляции общественным мнением.

«Страна должна быть способна противостоять массовым беспорядкам, насильственным действиям радикальных группировок и атакам на символы республиканского порядка»,— сказано в документе.

Это недвусмысленная отсылка к уличным протестам последних лет. Франция открыто признает: насилие на улицах может быть не стихийным, а организованным — как извне, так и изнутри. В связи с этим особая роль отводится службам внутренней безопасности и контрразведки, полиции, жандармерии.

Документ ясно говорит об угрозе, исходящей от нелегальной иммиграции, которая «представляет собой вызов для внутренней стабильности, общественной безопасности и социальной сплоченности». Миграционные потоки впервые названы частью гибридной войны — инструментом дестабилизации, способным спровоцировать социальные кризисы. В прогнозах подчеркивается, что Россия может воспользоваться любой нестабильностью — от уличных протестов до миграционных волн — как рычагом политического давления.

Многие из положений, содержащихся на 100 страницах «Обзора национальной стратегии», получили отражение в речах и интервью президента Франции Эмманюэля Макрона (см. “Ъ” от 14 июля), а также главы французской разведки DGSE Николя Лернера, министра обороны Себастьена Лекорню и ушедшего в среду в отставку начальника Генштаба генерала Тьерри Бюркара (см. “Ъ” от 11 июля), нарушившего традицию французских военных не высказываться публично о политике.