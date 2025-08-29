Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Анна Салеева назначена заместителем председателя Уральского Сбербанка

Заместителем председателя Уральского банка ПАО «Сбербанк» назначена Анна Салеева, которая до этого работала управляющей Пермским отделением Сбербанка, сообщили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка. Александр Нуйкин, ранее занимавший эту должность, выбран управляющим Красноярским отделением банка.

Фото: Пресс-служба Уральского банка Сбербанка

На новой должности госпожа Салеева начнет курировать блок «Корпоративно-инвестиционный бизнес» в Уральском федеральном округе (УрФО) и Республике Башкортостан.

Анна Салеева начала свою карьеру в Сбербанке в 2006 году. Сначала она была назначена на должность начальника управления продаж крупному и среднему бизнесу Мордовского отделения Сбербанка. В 2015–2016 годах была заместителем начальника управления кредитования, позже стала начальником управления. В ноябре 2018 года госпожа Салеева работала заместителем управляющего Мордовского отделения. В январе 2020 года была назначена управляющей отделением. С 2022 года возглавляла Пермское отделение банка.

«Анна Салеева зарекомендовала себя как профессиональный и инициативный менеджер, способный эффективно решать поставленные задачи и успешно справляться с новыми вызовами. Убежден, что ее опыт, знания, идеи станут весомым вкладом в достижение наших общих стратегических целей»,— сообщил вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин.

Артем Путилов

