В Ростове правоохранители пресекли оборот более тысячи литров алкоголя

В Ростове-на-Дону, в результате рейдовых мероприятий межведомственной комиссии изъяли более одной тыс. л нелегальной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации ведомства, в городе функционирует комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в которую входят представители государственных структур и муниципалитета. Ее задача – обеспечение безопасности граждан. А одно из направлений работы – борьба с контрафактным алкоголем

«В ходе проводимых мероприятий в Первомайской районе города были выявлены нарушения законодательства в сфере производства и оборота алкогольной продукции: продажа алкоголя без лицензии. Продукция была изъята»,– пояснили в пресс-службе.

С начала 2025 года в рамках декриминализации оборота алкоголя был проведен мониторинг более 170 торговых точек, в результате которого было изъято свыше 3,3 тыс. л алкогольной продукции.

Валентина Любашенко