Семейный фантом, вечерний Шура или чистый Эльбрус

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут посетить концерт поп-группы из Барнаула, сходить на ледовое шоу, посмотреть на Чегемские водопады или сходить на кинопремьеры. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».

Где послушать музыку

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

29 августа в 18:00 на открытой площадке Парка культуры и отдыха Ставрополя начнется танцевальный вечер «Нью Скул». По мнению организаторов, современная музыка на свежем воздухе и зажигательные ритмы — то, что надо для хорошего настроения в конце лета.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

29 августа в 20:00 в Зеленом театре Ставрополя пройдет концерт молодой авторской группы из Барнаула «Комната культуры». Солист коллектива Евгений Трофимов — победитель телепроекта «Фабрики звезд» и сонграйтер многих известных артистов.

Стоимость билетов — от 3700 руб. (16+)

30 августа в 18:00 на сцене Парка культуры Ставрополя выступит Шура с программой «Легендарная вечеринка 90-х». Помимо самого выступления известного артиста организаторы «вечеринки» подготовили фотозоны в стиле 90-х, интерактивные площадки, призы и подарки.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» начались показы комедии «Семейный призрак». Бывший банковский клерк, а ныне иллюзионист-неудачник Кирсанов мечтает устроить шоу, как у Копперфильда. Василий уговаривает жену Светлану продать квартиру и вложиться «в шоу». Кирсанов терпит неудачу. Он находит подозрительно выгодную по цене просторную трешку и покупает ее «на последние деньги». Но квартира оказывается с фантомом.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Следующая премьера — боевик «Идентификация». Леон приходит в себя в палате и обнаруживает, что в его мозг имплантирован нейрочип. Герой ничего не помнит о своей жизни и пытается выяснить, кто и для чего стер ему память. Он понимает, что стал пешкой в чужой игре, а ему и его близким угрожает смертельная опасность.

Стоимость билетов — от 380 руб. (12+)

Для любителей экшена — триллер «Выход 8». Действие происходит в бесконечных лабиринтах метро, которые постепенно сводят с ума главного героя. Он мечтает выбраться, но все время оказывается в одном и том же месте. Для того чтобы выбраться из бесконечных переходов метрополитена, герою надо строго следовать правилам. Выход найдется, когда путник примет верное решение.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Чем еще можно заняться

29 августа в 16:30 и 19:30 на ледовой арене спортивной школы «НасЛЕДие» в Ставрополе состоится «Шоу Ильи Авербуха "Чемпионы"». На сверкающем льду появятся мировые звезды фигурного катания разных лет — Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин и др.

Стоимость билетов — от 4500 руб. (0+)

30 августа в 09:00 Эльбрус в восьмой раз соберет друзей. На курорте пройдет экологический семейный фестиваль «Чистая гора». Волонтеры в сопровождении гидов и инструкторов отправятся на канатке на склоны горного курорта, чтобы очистить их от мусора. Всего предстоит убрать шесть участков — от поляны Азау (2350 м над уровнем моря) до станции «Гарабаши» (3847 м). В программе фестиваля — мастер-классы для детей и взрослых, ярмарка, выступления творческих коллективов, детская программа с аниматорами. Кульминацией праздника станет концерт кавер-группы FIRMA и дискотека под открытым небом.

Стоимость участия — бесплатно (0+)

30 августа в 11:00 в Нальчике начнется экскурсионный тур «Чегемские водопады и Замок на воде Шато-Эркен». Замок находится прямо в центре озера. Здесь у участников будет время для того, чтобы прогуляться по берегу озера, посмотреть на живущих здесь в просторных вольерах фазанов и павлинов.

Стоимость билетов — от 1710 руб. (12+)

