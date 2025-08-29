Все школьные и родительские чаты в Москве переведут в MAX

С 1 сентября все школьные и родительские чаты в Москве переведут в мессенджер MAX, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.

«Да, федеральный закон требует, с 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переводиться в MAX»,— сказала госпожа Ракова на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Заммэра также рассказала, что на улице торжественные линейки 1 сентября пройдут только для первоклассников, для учеников других классов их проведут внутри зданий. Кроме того, Анастасия Ракова сообщила, что в текущем учебном году оценки за поведения вводиться не будут.

В начале августа стало известно, что власти как минимум еще шести регионов планируют перевести школьные чаты в мессенджер MAX. 27 августа министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что переводить учителей и родителей в MAX насильно нельзя.