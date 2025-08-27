Министр просвещения Кравцов исключил принудительный перевод учителей в Max

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов выразил уверенность, что учителя и родители быстро перейдут на мессенджер Мax. При этом переход на эту платформу нельзя совершать насильно, подчеркнул министр.

Господин Кравцов указал на преимущества Max — удобный интерфейс и защищенные данные. «Я уверен, что это понимают учителя, это понимают родители»,— сказал он в эфире «Россия 1». Многие учителя и родители уже перешли в российский мессенджер, добавил глава Минпросвещения.

На прошлой неделе пресс-служба мессенджера Max сообщала, что на платформе зарегистрировались 18 млн пользователей. Мессенджер разработки VK работает в тестовом режиме с 1 марта. Официальный запуск запланирован на сентябрь.

В мессенджер интегрировали платформу «Сферум», предназначенную для общения учителей, школьников и родителей. Пока образовательное пространство доступно для шести пилотных регионов. С 15 сентября «Сферум» будет доступен в Max всех всех регионов.