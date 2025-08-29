Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Температура воды в Черном море у Крыма и Кубани приблизилась к норме

В конце августа температура воды у побережья Черного моря снизилась с аномально высоких значений и приблизилась к нормальным показателям для этого периода, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергея Станичного.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сейчас температура составляет 23–24 °C. Показатели соответствуют климатической норме для конца лета.

Ранее 15 августа температура воды у Крыма и в Азовском море достигала 26–27 °C, что было выше нормы на 2 градуса. По словам заведующего отделом института Сергея Станичного, еще несколько дней назад показатели оставались выше нормы, однако сейчас пришли к средним значениям.

Как уточнили в Институте океанологии имени П. П. Ширшова РАН, аналогичная ситуация складывается и на побережье Краснодарского края. Здесь фиксируется северо-восточный ветер, который способствует перемешиванию поверхностных и глубинных слоев воды, что приведет к дальнейшему снижению температуры в курортных зонах накануне бархатного сезона.

Анна Гречко

Новости компаний Все