Панк-рок, биг-бэнд или крыши

В пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости города смогут стать участниками вечера стендапа, посетить концерт биг-бэнда или прогуляться по вечерним крышам столицы региона. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

29 августа в 19:00 в джаз-клубе «Эссе» состоится концерт Liza & Los Flamingos. Музыканты коллектива начали выступать более 20 лет назад. Долго оставались самой востребованной группой латиноамериканской музыки на юге России. Сейчас же в их репертуаре в основном джазовые композиции.

Стоимость билетов — от 1400 руб. (6+).

30 августа в 19:00 в ДК «Ростсельмаш» — программа «Симфонический “Сектор Газа”» и другие панки от Avatar Cinematic Orchestra. Зрители услышат популярные песни коллективов, в оригинальных аранжировках с вокалом и в инструментальных версиях. Также в концерте прозвучат песни других популярных рок-групп.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

30 августа в 19:30 в Roof Live — концерт в стиле поп-инди «Zoloto х Стоунд». Группы Zoloto и «Стоунд» вдохновение черпают в роке, но играют при этом более спокойную музыку. Субботний концерт — о любови, красоте и вечном лете.

Стоимость билетов — от 3500 руб. (16+).

Какие спектакли посетить

29 августа в 21:00 на сцене театра «Линии» — спектакль «Жаркое ковидное лето». Вечный конфликт отцов и детей глазами умирающего старого пса на фоне жаркого лета 2020 года. Пандемия как символ разобщенности, разъединения, разрыва привычных связей и шаблонов. Тотальное одиночество и невозможность преодолеть конфликт поколений. Щемящая пьеса Ярославы Пулинович в прочтении известного режиссера Павла Зобнина.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

31 августа в 15:00 в театре «Муха» начнется спектакль «Дом, который пошел» по мотивам одноименной книги Александра Блинова. История о любви, пустоте и путешествии. Постирония, метаирония и отсылки к поп-культуре. В этот спектакль для всей семьи вплетена и история города.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (0+)

31 августа в 21:00 на сцене театра «Линии» — спектакль «Морфий». Он поставлен по мотивам знаменитого рассказа Михаила Булгакова. Персонажи оказываются заперты в закрытом пространстве, внутри которого возникают различные темы — то страшные, то вечные. Например, мужского и женского начала, одиночества и борьбы.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы фантастической комедии «Семейный призрак». Василий Кирсанов — бывший банковский клерк, а теперь иллюзионист-неудачник, мечтающий устроить шоу «почти как у Копперфильда». Ради сцены он уговаривает жену Светлану продать просторную квартиру и переехать с двумя детьми на более тесную жилплощадь. Шоу проваливается. В отчаянных поисках решения Василий находит выгодное объявление и на последние деньги покупает просторную трешку. Вскоре семья узнает, что в квартире живет призрак.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Еще одна премьера — фантастический боевик «Идентификация». Леон приходит в себя в палате и обнаруживает, что ничего не помнит о своем прошлом. Пытаясь выяснить, кто и для чего стер его память, Леон узнает, что стал пешкой в опасной игре, где никому нельзя доверять. Смертельная опасность угрожает герою и его близким.

Стоимость билетов — от 380 руб. (12+)

Для любителей блокбастеров — триллер «Выход 8». Главный герой заперт в бесконечных переходах метро, которые постепенно начинают сводить его с ума. Для того чтобы выбраться из этого пугающего лабиринта, нужно строго следовать правилам. А каждая ошибка отбрасывает героя в начало пути. Выход откроется, если идущий в лабиринте сделает правильный выбор.

Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)

Чем еще можно заняться

30 августа в 18:00 в Доме офицеров пройдет стендап-шоу «Что у Вас случилось». Юмористическо-терапевтическая программа, в которой комики обсуждают проблемы со зрителями из зала.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (18+).

С 29 по 31 августа в 18:30 состоится пешеходная экскурсия «Тайны и призраки Ростова». Старт от памятника Императрице Елизавете Петровне в Покровском сквере. Опытный гид расскажет о таинственных событиях, необъяснимых загадках, призраках и привидениях, странных местах и суевериях южной столицы. Экскурсия основана на реальных исторических документах, в ней — только настоящие истории.

Стоимость билетов — от 1720 руб. (12+).

31 августа в 18:00 начнется «Прогулка по крышам на закате». Этот новый для Ростова формат пешеходной экскурсии. Основные площадки — крыши трех высоток в центре города, с которых открываются живописные виды. На одной из них участники этого путешествия встретят закат и смогут стать героями фотосессия от профессионального мастера объектива. Организаторы рекомендуют выбрать удобную одежду и обувь. Ведь на маршруте есть «пара коротких лесенок буквально по метру».

Стоимость участия — 1200 руб. (12+)

