Владимир Путин поддержал идею закрепить за Ростовской областью статус южной столицы
Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить за Ростовской областью статус южной столицы страны. Об сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в рамках пресс-конференции.
Фото: Пресс-служба Кремля
«Президент поддержал идею позиционирования Ростовской области как южной столицы Российской Федерации. Есть Москва, есть Питер – северная столица. Объективно и очевидно, это не предмет нашей репутации и гордости, это объективный факт – он опирается на тот потенциал, который у нас есть, на функцию, которую мы сейчас выполняем в новой политической, экономической и географической ситуации», — заявил Юрий Слюсарь.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», врио главы региона допустил возможность перенесения штаб-квартир крупных корпораций и компаний в Ростов-на-Дону.