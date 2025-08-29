Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить за Ростовской областью статус южной столицы страны. Об сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в рамках пресс-конференции.

Фото: Пресс-служба Кремля

«Президент поддержал идею позиционирования Ростовской области как южной столицы Российской Федерации. Есть Москва, есть Питер – северная столица. Объективно и очевидно, это не предмет нашей репутации и гордости, это объективный факт – он опирается на тот потенциал, который у нас есть, на функцию, которую мы сейчас выполняем в новой политической, экономической и географической ситуации», — заявил Юрий Слюсарь.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», врио главы региона допустил возможность перенесения штаб-квартир крупных корпораций и компаний в Ростов-на-Дону.

Константин Соловьев