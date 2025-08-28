Слюсарь допустил возможность перенесения штаб-квартир крупных компаний на Дон

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь допустил возможность перенесения штаб-квартир крупных корпораций и компаний в донской регион. Об этом господин Слюсарь сообщил в рамках пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Без каких-то конкретных корпораций или компаний, основания для постановки такого вопроса есть. Перенести любую штаб-квартиру из Москвы в регион сложно, но Ростов – город, достойный того, чтобы предложить условия от климата до инфраструктуры и кухни, чтобы люди, работающие в Москве, они выбрали Ростов как место своей прописки», — рассказал господин Слюсарь.

Кроме репутационной составляющей, такое решение крупных корпораций принесет в регион и дополнительные статьи налогов.

Константин Соловьев