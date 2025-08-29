В Ростовской области запустили насосную станцию «Зверево»

В Ростовской области завершилось строительство объекта капитального строительства «Внешнее электроснабжение. НПС "Зверево". ТРУМН. Строительство». НПС «Зверево». Об этом сообщила пресс-служба Госстройнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации ведомства, станция обеспечит стабильность и надежность работы трубопроводной системы, а также улучшит работы нефтепроводов за счет создания необходимого давления. Запуск станции позволит увеличить производительность магистрального нефтепровода «Суходольная - Родионовская».

«После завершения строительства объекта и проведения проверочных мероприятий выдано заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации»,– пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко