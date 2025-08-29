В Ростовской области брутто-контракты начнут вводить с дачных маршрутов

остовская область подтвердила планы по переходу на брутто-контракты в пассажирских перевозках. На проект уже заложено 15,6 млрд руб. Об этом врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По словам главы региона, пилотным проектом, который запустят в 2026 году, станут маршруты, проходящие через садовые товарищества. Это одна из самых проблемных зон с точки зрения транспортной доступности для жителей.

«При использовании брутто-контрактов перевозчик получает фиксированную плату за каждый выполненный рейс, а не за количество проданных билетов. Это позволяет гарантировать движение транспорта по всем социально важным маршрутам, даже если они изначально убыточны»,— пояснил господин Слюсарь.

Валентина Любашенко