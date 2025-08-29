В Ростовской области с начала года ликвидировали более 10 га свалок

С начала года в Ростовской области ликвидировали 24 несанкционированных свалок на сельскохозяйственных землях. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Общая площадь свалок составила более 10,2 га. Их обнаружили на территории Тацинского, Неклиновского, Советского, Мартыновского, Аксайского, Веселовского и Волгодонского районов. Устранять свалки обязывали владельцев участков.

«Предписания выдавались по устранению выявленных нарушений, после проведены обследования, по результатам которых выявлено их выполнения», — прокомментировали «Ъ-Ростов» санкции в отношении нарушителей.

Об административных протоколах, возбужденных в отношении собственников, в пресс-службе ведомства не сообщили.

Константин Соловьев