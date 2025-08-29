Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Водитель Kia погиб в ночном ДТП в Ростовской области

На трассе Р-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск» сегодня ночью, 29 августа, столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно, 60-летний Kia, двигавшийся со стороны Каменска-Шахтинского, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой из Волгограда двигался автомобиль Volkswagen. В результате столкновения водитель Kia скончался на месте, а 28-летнего управлявшего Volkswagen с травмами доставили в больницу.

Константин Соловьев

