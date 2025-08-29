Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге произошел сбой системы оплаты проезда по QR-коду

Жители Екатеринбурга не могут расплатиться за проезд по Системе быстрых платежей (СБП) из-за проблем в системе, передает близкий к городской администрации Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По информации канала, в офисе компании «И-Сеть» произошел сбой: из-за этого терминалы не могут подключиться к интернету. Неполадки уже устраняются.

Напомним, в городах Свердловской области с 1 сентября увеличат скидку на проезд в общественном транспорте при оплате через СБП. Уральцы смогут экономить 9 руб. на поездке. С января 2025 года скидка в Екатеринбурге составляет 4 руб.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все