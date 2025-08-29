Обвиняемому в мошенничестве депутату из Артемовского продлили домашний арест
Артемовский городской суд в Свердловской области продлил домашний арест до 27 сентября депутату Артемовской городской думы Максиму Демашину, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Депутат обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Суд рассмотрел ходатайство старшего следователя Режевского межрайонного следственного отдела управления СКР по Свердловской области и решил, что оснований для изменения меры пресечения нет. Постановление суда не вступило в законную силу.
Максим Демашин является депутатом VII созыва (2021–2026 годы). Под домашний арест после возбуждения уголовного дела его отправили в начале июня.