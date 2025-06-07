Свердловского депутата отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Артемовский городской суд (Свердловская область) отправил под домашний арест депутата думы Артемовского муниципального округа Максима Демашина, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. По данным суда, депутат обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Он пробудет под домашним арестом до 3 августа.

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«Поскольку следователь не обосновал необходимость избрания в отношении обвиняемого исключительно строгой меры пресечения в виде заключения под стражу и невозможности обеспечения надлежащих условий производства по делу путем применения альтернативной меры пресечения, суд избрал Демашину меру пресечения в виде домашнего ареста»,– говорится в сообщении суда. Постановление суда пока еще не вступило в законную силу.

Максим Демашин является депутатом VII созыва (2021–2026 годы).