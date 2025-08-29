Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Выполнявший рейс Сочи — Москва самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вернулся в аэропорт Сочи по технической причине. В пресс-службе компании предварительной причиной возвращения назвали отказ одного из двигателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Посадка Airbus A321 с 219 пассажирами прошла успешно, за ними отправили резервный самолет. На время ожидания пассажиров разместили в гостиницах и обеспечили их горячим питанием и напитками.

Напомним, летевший из Лондона в Пекин самолет авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку 26 августа в аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) из-за неисправности одного из двигателей. Air China направила за пассажирами резервный борт из Пекина, а самолет, на котором они сели в Югре, сейчас ремонтируют сотрудники Тюменской таможни.

Ирина Пичурина