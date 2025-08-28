Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РБК: кандидатуру Александра Гуцана выдвинут на пост генпрокурора

Кандидатуру полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана предложат на должность генерального прокурора. Соответствующее заявление направят президенту России Владимиру Путину на рассмотрение, пишет РБК со ссылкой на три источника. Один из них знаком с итогами кадровых консультаций.

Александр Гуцан

Александр Гуцан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Гуцан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

25 августа источник «Ъ» в Генпрокуратуре допустил возвращение Александра Гуцана в ведомство. В этот же день стало известно, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда России. Пост полпреда господин Краснов занимает с 2018 года.

Подробнее читайте в материале «Ъ».

Новости компаний Все