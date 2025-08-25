Источник в Генпрокуратуре допустил возвращение Александра Гуцана в ведомство

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан может занять пост генерального прокурора России, сообщили источники «Ъ» в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гуцан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Гуцан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

25 августа в Высшей квалификационной коллегии судей сообщили, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда России. Он стал единственным кандидатом на должность, которая стала вакантной в связи со смертью 22 июля Ирины Подносовой.

Источники «Ъ» в Генпрокуратуре сообщили, что после ухода господина Краснова «ожидают возвращения Александра Гуцана». Пост полпреда он занимает с 2018 года, а до этого с 2007 года работал заместителем генерального прокурора.

Подробнее — в материале «Ъ».