Источник в Генпрокуратуре допустил возвращение Александра Гуцана в ведомство
Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан может занять пост генерального прокурора России, сообщили источники «Ъ» в надзорном ведомстве.
Александр Гуцан
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
25 августа в Высшей квалификационной коллегии судей сообщили, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда России. Он стал единственным кандидатом на должность, которая стала вакантной в связи со смертью 22 июля Ирины Подносовой.
Источники «Ъ» в Генпрокуратуре сообщили, что после ухода господина Краснова «ожидают возвращения Александра Гуцана». Пост полпреда он занимает с 2018 года, а до этого с 2007 года работал заместителем генерального прокурора.
