Молодежь видит себя бизнесменами

Как следует из опроса hh.ru, 14% россиян, работающих в найме и рассматривающих вакансии, на самом деле могут уйти в предпринимательство в течение года-двух. Чаще всего на новую карьеру нацелены специалисты из сфер, уже связанных с оказанием услуг предприятиям (как обучение или консалтинг), или работающие непосредственно с конечным потребителем. Впрочем, по мнению экспертов, реализовать эти планы в ближайшее время из-за текущей ситуации в экономике будет нелегко.

Почти шестая часть россиян хотели бы в перспективе работать не в найме, а на себя, и готовы реализовать свою цель в ближайшие год-два. Это следует из результатов опроса hh.ru и «Точка Банка», в котором приняли участие почти 2 тыс. респондентов из разных регионов России. Как следует из данных опроса, в общей сложности о вопросе смены карьеры в компании на самостоятельное развитие задумывались половина опрошенных, но 36% отметили, что только начинают думать об этом. Еще почти треть (27%) пока не приняли для себя окончательного решения.

Среди тех, кто активно планирует переход в свое дело, ожидаемо больше мужчин (16% против 11% среди женщин), а среди тех, кого бизнес совсем не интересует, наоборот, больше женщин — 25% против 20%. Чаще всего активно работают над бизнес-идеями молодые люди от 18 до 24 лет (17%). Это, отметим, соответствует характеристике поколения зумеров как более самостоятельного и более требовательного в вопросах построения собственной карьеры и предъявляющего все больше претензий к работодателям (подробнее см. “Ъ” от 14 мая).

Чаще всего активно планируют переход в бизнес те, кто сам оказывает услуги компаниям (обучение, консалтинг): 27% респондентов, которые уже работают в этой сфере или ищут работу, планируют свое дело. Также в числе наиболее амбициозных оказались работники сферы услуг для населения (салоны, клининг, доставки), управления, HR, административный персонал и IT-специалисты. Доля респондентов, работающих в этих сферах и планирующих уйти в собственный бизнес, достигает 20–22%. Меньше же всего заинтересованы в предпринимательстве те, кто сейчас работает в медицине и фармацевтике (34%), а также в образовании и науке (29%). При этом больше половины респондентов собираются открывать бизнес не в той области, в которой работают. 27% планируют полностью сменить ее, еще 36% думают о запуске параллельного проекта в другой нише.

«О собственном бизнесе задумываются даже студенты вузов, однако сейчас компании активно строят инфраструктуру завлечения молодых специалистов уже с подросткового возраста. Настолько же мощной системы поддержки их инициатив в бизнесе пока нет, поэтому реальное число тех, кто мог бы им заниматься, будет небольшим»,— говорит независимый кадровый эксперт Алексей Миронов. Признавая больший интерес молодежи к самостоятельной работе, партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов тем не менее считает планы нереалистичными. «Ситуация в российской экономике сейчас нестабильная, и все больше компаний вынуждены оптимизировать свою работу и экономить средства. В таких условиях запускать небольшие бизнесы непросто, особенно без опыта в этой сфере, который обычно отсутствует у молодых»,— говорит он. Напомним, “Ъ” ранее уже писал о растущем пессимизме среди промышленных компаний (подробнее см. “Ъ” от 27 августа). «Плюсы перехода в бизнес — это неограниченный потенциал дохода, свобода в принятии решений и возможность реализовать собственные идеи. Однако минусы и сложности также значительны: это высокие риски, финансовая нестабильность на старте, колоссальная ответственность и необходимость осваивать совершенно новые навыки — от маркетинга до управления финансами, что часто приводит к выгоранию»,— соглашается директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

Анастасия Мануйлова