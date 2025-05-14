Перемен требуют молодые работники

Почти треть молодежи (33%) изначально настроена на быструю смену мест работы ради получения разнообразного опыта или поиска той работы, которая полностью их устроит, следует из доклада ВЦИОМа «Трудоустройство молодежи в современной России». В основе исследования — опрос 1,6 тыс. россиян из четырех целевых групп — это старшекурсники вузов и колледжей и их выпускники.

Чаще всего на регулярную смену работы ориентированы учащиеся старших курсов колледжей — среди них доля таковых достигает 36%. В долгосрочном же построении карьеры на одном месте сильнее заинтересованы молодые специалисты с высшим образованием — среди них часто менять работодателей хотят только 29%. Стремление к динамичной карьере, отмечают авторы доклада, может подталкивать молодежь к пренебрежению официальным оформлением трудовых отношений — что, отметим, идет вразрез с политикой властей по борьбе с теневой занятостью (см. “Ъ” от 28 апреля). Зачастую респондентам также важна возможность получать выплаты ежедневно, как это происходит в рамках сдельной оплаты (а не два раза в месяц), а иногда — и сэкономить на налоговых отчислениях. Отметим, что ранее “Ъ” уже писал, что в ряде регионов компании вынуждены платить серую зарплату работникам по их собственному желанию — впрочем, тогда речь шла о возрастных специалистах с просроченными кредитами (подробнее см. “Ъ” от 23 мая 2024 года).

Данные ВЦИОМа подтверждают, что молодые россияне все чаще начинают карьеру уже во время учебы — о том, что они подрабатывали в прошедший год, в ходе опроса сообщили 77% старшекурсников вузов. 32% при этом работали на полную ставку в какой-то ограниченный период времени. На первом месте оказалась работа во время каникул (17%), разовая занятость в течение учебного периода (13%) и работа вместо учебы (4%). Отметим, что эта тенденция отвечает целям правительства, заявленным в новом нацпроекте «Кадры»,— снизить старт начала карьеры, чтобы минимизировать разрыв между навыками, которые студенты получают в учебных заведениях, и теми требованиями, которые к ним предъявляют работодатели.

Как отмечают авторы доклада, если раньше вузы «воспринимали работодателя как врага, который конкурирует с ними за время студента, то сейчас они видят ситуацию более адекватно». Работодатели, в свою очередь, стремятся начать работу с молодыми соискателями как можно раньше — чтобы решить с их помощью проблему нехватки кадров на рынке труда с минимальным по историческим меркам показателем безработицы (2,3% в марте этого года).

Анастасия Мануйлова