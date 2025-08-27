Ожидания промышленности вернулись в 2022 год

На 26 августа рассчитываемый Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН индекс прогнозов промышленников после июльской паузы вернулся к снижению и набрал больше пессимизма, чем в апреле 2022 года (как и текущие оценки; см. “Ъ” от 19 августа). Тогда показатель отскочил к минус 10 пунктам после рекордного провала до минус 33 пунктов в марте 2022 года. Сейчас его значение — минус 12 пунктов из-за длящегося уже 21 месяц «охлаждения перегретой бюджетными расходами промышленности. Локальный (периода СВО) максимум планов и прогнозов предприятий был зарегистрирован в ноябре 2023 года и составлял плюс 22 пункта», фиксируют в ИНП РАН.

Августовские прогнозы продаж ушли еще на 7 пунктов в минус и оказались заметно хуже значения апреля 2022 года. Планы выпуска сохранили уровень пессимизма июля 2025 года, когда показатель впервые с 2022 года стал отрицательным,— намерений снизить выпуск стало больше, чем желания его увеличить (см. график). Прогнозы найма персонала вновь скорректированы вниз после июльской паузы: показатель опустился до минус 10 пунктов. Баланс инвестпланов компаний снизился в августе до значения марта 2022 года. «Инвестиционные намерения предприятий сильнее всего зависят от величины ключевой ставки. Только 38% производителей в августе 2025 года заявили, что рост их инвестиций не зависит от этого показателя. А существенный рост вложений в производство начнется, по оценкам предприятий, при снижении ставки до 11%»,— отмечают в ИНП.

Аналитики Института Гайдара (ИЭП) в свежем экономическом мониторинге отмечают, что перспективы промпроизводства во втором полугодии 2025 года будут определяться геополитикой. Так, нефтянка может столкнуться с ограниченной эффективностью мер ОПЕК+ из-за угрозы высоких пошлин США и санкций на логистику. В газовой отрасли, вероятно, сохранятся структурные ограничения из-за эмбарго ЕС на СПГ и технологических санкций. Угольщики могут столкнуться с ростом ценовой конкуренции в Азии и инфраструктурными дефицитами. В обработке вероятна поляризация: металлургия и транспортное машиностроение могут поддержать оборонзаказ, а целлюлозно-бумажный и полимерный комплексы могут сократиться из-за экспортных ограничений и зависимости от импортных компонентов. «Устойчивость производства будет зависеть от адаптации цепочек поставок и темпов технологической модернизации в импортозависимых отраслях»,— заключают аналитики ИЭП.

Артем Чугунов