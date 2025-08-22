Мадуро объявил мобилизацию из-за отправленных к Венесуэле кораблей США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что 23 и 24 августа в стране пройдет мобилизация в Боливарианскую национальную милицию, передает телеканал Venezolana de Televisin. По словам президента, призыв объявили для противодействия «американскому империализму».

«Великий день призыва <…> всех граждан, которые желают выйти вперед и сказать империализму: хватит! Венесуэла отвергает ваши угрозы, потому что хочет мира, и мир будет!»-- сказал господин Мадуро.

В середине недели стало известно, что США отправили военные корабли к берегам Венесуэлы в рамках плана президента Дональда Трампа по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями. Николас Мадуро объявил о подготовке 4,5 млн ополченцев к обороне страны.

