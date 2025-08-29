Акцизам дали испариться

За январь—июль бюджет получил всего 14,5 млн руб. акцизов от никотиносодержащих жидкостей, против 430,3 млн руб. за тот же период годом ранее. Потребителей вейпов стало больше, но производители продукции массово уходят в тень после двукратного роста акцизов. Сейчас доля теневого сектора на рынке жидкостей для вейпов более 85%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В январе—июле бюджет получил только 14,5 млн руб. акцизов от никотиносодержащих жидкостей, год к году это значение сократилось на 96%. Такие данные предоставили “Ъ” участники рынка. Их подтверждают сведения, опубликованные Федеральной налоговой службой (ФНС). Из них следует, что в январе—мае поступления в бюджет от акцизов на произведенную в России никотиносодержащую жидкость составили 14,03 млн руб. против 430,3 млн руб. за тот же период годом ранее.

В Росалкогольтабакконтроле (РАТК) “Ъ” пояснили, что производство никотиносодержащих жидкостей в январе—июле сократилось на 95% год к году. Работать с середины прошлого года могут только лицензированные производители. В Минфине “Ъ” оперативно не ответили.

Директора Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) Герман Лукашов называет причиной сокращения поступления акцизов от никотиносодержащих жидкостей уход бизнеса в тень после повышения акциза. В 2024 году значение увеличилось более чем вдвое, с 20 до 42 руб. за 1 мл. С начала этого года ставка составляет 44 руб. Легальный бизнес стал невыгодным, и число компаний, официально выпускающих вейп-жидкости, за год снизилось в 23 раза, со 117 до 5, поясняет он.

Ставки акциза можно считать заградительными. Сейчас флакон никотиносодержащей жидкости объемом 30 мл в рознице стоит 600–700 руб., уточняют потребители. Акциз для такого объема — 1,32 тыс. руб. О проблеме высоких ставок говорит и источник “Ъ”, специализирующийся на налогах. Резкое повышение он называет ошибкой: регулятору придется либо признать ее, либо наблюдать за развитием ситуации. В 2023 году представители Минфина оценивали потенциальный экономический эффект от реформы в 10 млрд руб. Дополнительно высокая ставка должна была снизить потребление.

Герман Лукашов говорит, что по итогам 2024 года число потребителей электронных сигарет в России выросло на 19%, до 5,36 млн человек. Оборот рынка в розничных ценах составил 210–230 млрд руб. Но 85–86% от этого показателя — теневой оборот, говорит эксперт. В этом году, по мнению господина Лукашова, рынок не вырастет. Из-за административных барьеров и роста доли серого бизнеса развитие замедлилось, отмечает он. Сокращаться начало и число вейп-шопов (см. “Ъ” от 31 июля).

Советник президента ОА «Меридиан Трейд» (эксклюзивный дистрибутор бренда HQD) Марк Дудко отмечает, что сразу после резкого повышения акциза в 2024 году сборы от него начали расти. Но тренд быстро сменился. Сложившуюся картину эксперт называет парадоксальной. «Число потребителей никотиносодержащих жидкостей растет, но статистика говорит, что их продажи снижаются»,— поясняет он.

Герман Лукашов поясняет, что основной объем никотиносодержащих жидкостей производят в России, немного завозится из стран Юго-Восточной Азии. Одноразовые электронные системы доставки никотина поставляют преимущественно из Китая. Рост теневого сегмента, по мнению эксперта, создает риски для потребителей из-за невозможности контроля продукции.

Изменить ситуацию, по мнению СПИНИ, может лишь существенное снижение акциза на никотиносодержащие жидкости. Господин Дудко называет справедливой ставку в 8,8–10 руб. за 1 мл продукции. Хотя правильнее, по его словам, дифференцировать значение в зависимости от содержания никотина. Господин Лукашов говорит о важности повышения ответственности за теневой оборот, но без чрезмерного ужесточения для легальных игроков. В РАТК предполагают, что усилить контроль возможно через лицензирование розничной и оптовой торговли на табачном рынке. Соответствующий законопроект при участии ведомства ранее подготовил Минфин (см. “Ъ” от 16 апреля).

Александра Мерцалова, Владимир Комаров