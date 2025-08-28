Белый дом: Россия и Украина пока не готовы положить конец конфликту

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт считает, что Россия и Украина на данный момент не готовы завершить конфликт. По ее словам, усилий президента США Дональда Трампа не достаточно для разрешения ситуации без ответных шагов со стороны российского и украинского лидеров.

«Кажется, две стороны в этой войне сами не готовы это закончить. Президент (Дональд Трамп.— “Ъ”) хочет, чтобы это закончилось, но лидеры двух стран также должны этого захотеть»,— сказала госпожа Левитт на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале резиденции. Она добавила, что господин Трамп выскажет свое мнение об этом чуть позднее.

27 августа Дональд Трамп рассказал, что планирует «очень быстро» решить вопросы по украинскому конфликту. По его словам, это вооруженное противостояние длится слишком долго. 22 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в Белом доме не считают, что конфликт на Украине будет завершен «в одночасье». Однако в администрации президента США надеются, мир будет достигнут не позднее чем через полгода.