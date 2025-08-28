В Успенском районе Кубани произошло ДТП с пятью машинами

В Успенском районе Кубани на федеральной трассе Р-217 «Кавказ» произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, около 14:20 водитель автомобиля «Фуса» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с «Ягуаром», грузовиком «Ман», «Газелью» и «КамАЗом».

В результате аварии водитель «Фусы» погиб, водитель и пассажир «Ягуара» с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Вячеслав Рыжков