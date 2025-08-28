Фонд Точно ДОБРО организовал тренировку с чемпионкой мира в честь годовщины открытия Аллеи славы бокса ЮФО

Благотворительный фонд Точно ДОБРО (основатель – Николай Амосов) организовал большой спортивный праздник в Краснодаре в честь годовщины открытия Аллеи славы бокса ЮФО.

Фото: Точно ДОБРО

В рамках мероприятия состоялась открытая тренировка с чемпионкой мира по боксу Нуне Асатрян. Событие объединило более 100 поклонников спорта – жителей и гостей города.

Аллея славы бокса ЮФО – первый в России проект, посвященный величайшим спортсменам Южного федерального округа, которые прославили отечественный бокс на международной арене. Она расположен в Краснодаре на пересечении улиц Старокубанской и Сормовской. Торжественное открытие Аллеи состоялось год назад – 28 августа 2024 года.

Идея создания проекта принадлежит основателю благотворительного фонда Точно ДОБРО Николаю Амосову и руководителю дирекции Федерации бокса России в Южном федеральном округе Дмитрию Кашину. Главным арт-объектом Аллеи стала бронзовая скульптура «Будущий чемпион», которая символизирует преемственность поколений и стремление молодежи к большим победам.

Вдоль 100-метровой прогулочной зоны на Аллее установлена 41 звезда с именами легендарных боксеров ЮФО: олимпийских чемпионов, чемпионов СССР, мира и Европы. Рядом с каждым именем размещен QR-код, благодаря по которому можно больше узнать о спортсмене, его достижениях и наградах. Еще 9 звезд оставили свободными для новых героев.

В рамках празднования годовщины открытия объекта фонд Точно ДОБРО организовал тренировку с чемпионкой мира, обладательницей именной звезды на Аллее славы бокса ЮФО Нуне Асатрян. Кроме того, для горожан подготовили спортивно-развлекательную программу с конкурсами и подарками.

«Год назад мы построили Аллею славы бокса ЮФО, которая стала символом связи поколений. Каждая звезда здесь – история подвига, вдохновляющая будущих чемпионов. Яркое подтверждение – победа Нуне Асатрян в 2025 году. Надеюсь, и сегодняшний праздник для кого-то из ребят станет первым шагом на пути к собственной звезде на нашей Аллее», – отметила директор благотворительного фонда Точно ДОБРО Марина Нудьга.

Напомним, ранее в рамках благотворительных программ фонд Точно ДОБРО построил в Комсомольском микрорайоне Краснодара первую инклюзивную площадку в ЮФО и передал ее в пользование городу, а также провел реконструкцию Бородинского бульвара в Карасунском округе краевой столицы.