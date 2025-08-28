Белгородская область второе место среди регионов по росту вложений в экологию

В 2024 году Белгородская область заняла второе место по показателю прироста инвестиций на природоохранные мероприятия — плюс 7,9 млрд руб., или почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Общий объем «зеленых» вложений в области составил 15,8 млрд руб., по этому показателю регион занял шестую строчку рейтинга, следует из данных исследования FinExpertiza.

При этом Липецкая область заняла последнее место в топ-10 регионов по объему капитальных природоохранных вложений — 12,5 млрд руб. В то же время Курская область показала одно из самых значительных сокращений экологических инвестиций в стране — минус 0,9 млрд руб., (снижение на 20,6%). Воронежская область оказалась в числе аутсайдеров по абсолютным затратам на экологию — всего 37,4 млн руб., что стало вторым худшим результатом среди всех регионов России. Данные по Орловской и Тамбовской областям не приводятся.

Капитальные инвестиции российских предприятий в экологию по итогам года достигли рекордных 375,3 млрд руб., при этом показав прирост всего 1,1% год к году, что стало минимальным увеличением с 2016-го. С учетом промышленной инфляции в 12,1% реальный объем «зеленого» инвестирования фактически сократился. Наибольшая доля вложений пришлась на охрану атмосферного воздуха (40%) и очистку сточных вод (37%), при этом максимальный рост продемонстрировали инвестиции в рациональное использование недр (+51,1%) и в обращение с отходами (+26,1%). В отраслевом разрезе позитивная динамика зафиксирована в агробизнесе (рост более чем в два раза), торговле (+73,3%) и операциях с недвижимостью (+26,3%), тогда как сокращение инвестиций отмечено в научно-технической деятельности (–22,7%), строительстве (–18,8%) и добывающей промышленности (–2,9%).

Основные средства в природоохранные проекты были направлены на охрану атмосферного воздуха (40%), сбор и очистку сточных вод (37%) и обращение с отходами (9%). Наибольший рост продемонстрировали вложения в рациональное использование недр — плюс 51,1%.

Расчеты основаны на статистических данных Росстата по форме № 18-КС «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», которую представляют все крупные и средние предприятия, осуществлявшие соответствующие вложения.

Предприятия Воронежской области в 2024 году образовали 10,7 млн т отходов — более чем вдвое больше, чем годом ранее (4,9 млн т), сообщила FinExpertiza на прошлой неделе.

В начале августа стало известно, что проект строительства логистического комплекса за 1 млрд руб. в Воронежской области не был согласован региональными властями в связи с близостью к участку под застройку к охраняемой Нагорной дубраве.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова