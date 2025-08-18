В Воронежской области за год в два раза выросло образование промышленных отходов

Предприятия Воронежской области в 2024 году образовали 10,7 млн т отходов — более чем вдвое больше, чем годом ранее (4,9 млн т). Об этом свидетельствует исследование аналитической службы компании FinExpertiza. По этому показателю регион оказался на шестом месте среди десяти субъектов РФ, в которых выросло количество промышленных отходов.

В Тамбовской области в прошлом году также выросло образование отходов предприятий — на 29,5%, с 693,7 тыс. т до 898 тыс. т. В Белгородской области — на 10%, со 135,4 млн т до 148,7 млн т.

В других регионах Черноземья при этом, напротив, сократилось образование промышленных отходов. Заметнее всего как в Черноземье, так и в целом по стране — в Липецкой области, на 29% (с 2,1 млн т до 1,5 млн т). Регион замкнул топ-10 российских областей по данному показателю.

В Орловской области количество отходов снизилось на 7,8%, с 2,7 млн т до 2,5 млн т. В Курской области — на 5,2%, с 34,3 млн т до 32,6 млн т.

Всего в 2024 году в России предприятия отчитались о 8,5 млрд т отходов, что на 8% меньше, чем годом ранее. Больше всего образование промышленных отходов в процентном выражении выросло в Тверской области (+382,2%), Кабардино-Балкарии (+366,2%) и Северной Осетии (+294,3%). В то же время заметнее всего количество отходов удалось сократить предприятиям Амурской области (-87,6%), Татарстана (-61,2%) и Псковской области (-53,5%).

Расчеты выполнены на основе статистической отчетности Росприроднадзора по форме 2ТП (отходы), которую ежегодно обязаны предоставлять предприятия, индивидуальные предприниматели и операторы по обращению с ТКО. Освобождение от подачи отчета возможно только при одновременном выполнении четырех условий: предприятие относится к категории МСП, ежегодно образует не более 100 кг ТКО, имеет договор с региональным оператором и не осуществляет деятельность в сфере обращения с отходами. В статистике не учитываются только медицинские, биологические и радиоактивные отходы.

