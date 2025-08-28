В кубанской станице выявили нескольких нелегальных иностранцев

Сотрудники управления по вопросам миграции провели проверку двух тепличных комплексов в станице Старонижестеблиевской и выявили нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, трое граждан ближнего зарубежья незаконно работали на территории России, за что были составлены административные протоколы по статьям 18.10 и 18.8 КоАП. Кроме того, у двух граждан дальнего зарубежья и одного жителя ближнего зарубежья зафиксированы нарушения правил пребывания в стране, один из приезжих уклонялся от административного выдворения. В отношении них оформлено шесть протоколов, в том числе по статьям 18.8, 18.10 и 20.25 КоАП.

Все нарушители будут выдворены за пределы России. К ответственности привлекли и работодателей, использовавших труд мигрантов без законных оснований. Дополнительно зарегистрированы материалы по статье 322.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию незаконной миграции.

Вячеслав Рыжков