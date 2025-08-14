Торгцентры выходят из моды

Локальные бренды одежды, занявшие после февраля 2022 года нишу ушедших из России крупных международных марок, оказались неспособны выдержать высокую конкуренцию с онлайн-каналами. В апреле—июне 2025 года в Москве прекратили свою работу 29 магазинов одежды против 19 годом ранее, а их доля в общем объеме закрытий в торгцентрах возросла до 38%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По итогам апреля—июня 2025 года в торгцентрах Москвы закрылось 29 fashion-магазинов, их доля в общем объеме закрытий увеличилась на 6 процентных пунктов (п. п.) год к году, до 38%, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. Для сравнения: во втором квартале 2024 года прекратили работу 19 одежных бутиков.

Чаще всего закрываются локальные и несетевые игроки, которые не могут достичь плановой выручки из-за высокой конкуренции, отмечает операционный директор торгово-развлекательных центров «Парк Хаус» Елена Енина.

По подсчетам директора департамента торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгении Хакбердиевой, из-за такого изменения потребительского поведения доля fashion-ритейлеров в составе торгцентров за последние десять лет сократилась на 22 п. п., до 33%. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отмечает, что в условиях падения спроса у офлайн-магазинов одежды увеличивается доля затрат на аренду помещений, что приводит к закрытию наименее эффективных точек продаж. В первой половине 2025 года ставки в столичных торгцентрах зафиксировались на уровне 9–25 тыс. руб. за 1 кв. м в год, заметно не изменившись год к году, подсчитала Евгения Хакбердиева.

Сокращать число торговых точек вынуждены и крупные локальные fashion-сети: они оптимизируют свои портфели после активной экспансии на фоне массового ухода из РФ ряда международных брендов, отмечает Елена Енина. Так, в июне 2025 года «Модный континент» принял решение о закрытии всех магазинов одежды Incity и белья Deseo. Новым международным брендам тоже приходится завершать работу своих торговых точек: за первое полугодие так поступили шесть иностранных марок, добавляет руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

До конца 2025 года ситуация в одежном ритейле вряд ли изменится, поскольку она больше всего чувствительна к перетоку спроса в онлайн-сегмент, прогнозирует руководитель отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая. Глава Tom Tailor в РФ Сергей Кондаков в интервью “Ъ” заявил, что через пять лет из-за переориентации покупателей и самих брендов в онлайн-сегмент покупки одежды в офлайн-магазинах станут «новым шиком».

Впрочем, с проблемами столкнулись не только арендаторы из fashion-сегмента, но и заведения общепита.

По итогам второго квартала 2025 года работу прекратили 17 точек общепита. Для сравнения: в апреле—июне 2024 года закрылось всего три таких заведения, по данным CORE.XP.

При этом операторы общепита становятся одними из ключевых потребителей площадей в торгцентрах в связи с переформатированием таких объектов в многофункциональные досуговые комплексы, говорит Евгения Хакбердиева. Однако, подчеркивает госпожа Енина, это не способствует пропорциональному росту трафика — он, напротив, падает, создавая конкуренцию за посадку внутри торгового объекта. В итоге, поясняет Евгения Прилуцкая, небольшие компании вынуждены закрывать свои заведения, поскольку посетители в основном отдают предпочтение крупным сетевым предприятиям.

Постепенный уход арендаторов из торгцентров настораживает девелоперов, для которых реализация рентабельных проектов и так практически невозможна в условиях высокой ключевой ставки ЦБ. По прогнозам консалтинговой компании CMWP, к концу 2026 года в Москве будет введено 76 тыс. кв. м торговых центров, что на 70% меньше год к году.

София Мешкова