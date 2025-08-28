В Крыму горит сухостой на площади 70 га

В Крыму зафиксировано возгорание сухой растительности на площади 70 га, сообщили в МЧС России. Пожар произошел между селами Равнополье и Кольчугино в Симферопольском районе.

По данным ведомства, сильный ветер способствует распространению огня, но угрозы ближайшим населенным пунктам нет.

Для тушения пожара задействованы силы МЧС России, региона и муниципальных властей. В операции участвуют 105 специалистов и 29 единиц техники.