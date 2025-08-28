Имущество обанкротившейся «Шахты Ростовской» продают с дисконтом 60%

Конкурсный управляющий ООО «Шахта Ростовская» выставил на продажу имущество обанкротившейся компании со значительными скидками. Информация об этом размещена на портале «Федресурс». Активы предприятия могут быть проданы за 40% от изначальной стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, жилое здание с земельным участком выставлено отдельным лотом стартовой ценой около 19 млн руб. Аукцион пройдет на понижение с ценой отсечения в 40% от начальной суммы — в итоге недвижимость можно купить за 7,6 млн руб. В стоимость входят жилое здание площадью 900 кв. м в Гуково, участок 2 тыс. кв. м и котельное оборудование бытового назначения.

Общая стартовая цена производственного оборудования составляет около 3,2 млн руб. с максимальной скидкой до 50%.

Результаты торгов планируют подвести в конце октября 2025 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал — попытка продать активы шахты-банкрота предпринимается не впервые. В январе недвижимость оценивалась в 21,1 млн руб. Аукцион объявлялся на повышение, однако желающих приобрести имущество не появилось.

«Шахта Ростовская» работала с 1953 года. Входила в объединение «Гуковуголь», позднее управлялась компаниями «Русский уголь» и «Кингкоул». После банкротства «Кингкоула» права на шахту получила чешская E.Connect s.r.o., планировавшая инвестировать в развитие 5,6 млрд руб.

В ноябре 2024 года суд открыл конкурсное производство в отношении ООО «Шахта Ростовская» из-за невозможности погасить долги перед кредиторами.

Валентина Любашенко