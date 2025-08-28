Замполпреда призвал ускорить работу над мастер-планами городов Росатома на Урале

Заместитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Сергей Рындин заявил о необходимости ускорить разработку мастер-планов Новоуральска, Лесного и Заречного (города присутствия госкорпорации «Росатом») в Свердловской области. По данным полпредства, господин Рындин обратился с призывом к директору департамента по взаимодействию с регионами «Росатома» Марине Кирдаковой, руководителям предприятий атомной отрасли, заместителям губернатора и главам городов Свердловской области.

Сергей Рындин

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

«Разработка мастер-планов направлена на повышение качества жизни граждан, гармоничное и сбалансированное развитие территорий. Эта работа найдет отражение в конкретных, понятных гражданам и организациям результатах их реализации»,— заверили в полпредстве, добавив, что готовые документы планируется рассмотреть в конце 2025 года.

Соглашение о разработке мастер-планов Новоуральска, Лесного и Заречного в июле подписали гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Глава госкорпорации пояснил, что документы «станут основой» для создания комфортной городской среды, развития экономики, реализации молодежных и социальных инициатив в муниципалитетах. «Мастер-планы станут новым импульсом для развития городов и качественного улучшения жизни людей»,— заверил тогда господин Лихачев.

Денис Паслер добавил, что мастер-планы создадут при участии ведущих архитекторов, экономистов, урбанистов, социологов и жителей муниципалитетов. «Займемся ускоренным строительством инженерных коммуникаций, совершенствованием социальной сферы и благоустройством общественных пространств. Часть проектов будет профинансирована из федерального бюджета»,— пояснил врио губернатора.

Между «Росатомом» и правительством Свердловской области с 2013 года действует соглашение о сотрудничестве. За последние годы на значимые проекты Новоуральска, Лесного и Заречного было выделено более 10,5 млрд руб. из регионального бюджета. По словам господина Паслера, в рамках сотрудничества региона и госкорпорации на развитие трех городов в 2025 году власти направили 1,2 млрд руб. — по 400 млн руб. на каждый муниципалитет.

