Власти и «Росатом» разработают мастер-планы Заречного, Новоуральска и Лесного

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписали соглашение о разработке мастер-планов для Заречного, Новоуральска и Лесного. Глава госкорпорации пояснил, что документы «станут основой» для создания комфортной городской среды, развития экономики, реализации молодежных и социальных инициатив в муниципалитетах. «Мастер-планы станут новым импульсом для развития городов и качественного улучшения жизни людей»,— заверил господин Лихачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер (слева) и Алексей Лихачев (справа)

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Денис Паслер (слева) и Алексей Лихачев (справа)

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Денис Паслер пояснил, что мастер-планы создадут при участии ведущих архитекторов, экономистов, урбанистов, социологов и жителей муниципалитетов. «В ближайшие два года мы разработаем стратегию и займемся ускоренным строительством инженерных коммуникаций, совершенствованием социальной сферы и благоустройством общественных пространств. Часть проектов будет профинансирована из федерального бюджета»,— написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Господин Паслер добавил, что в рамках сотрудничества региона и госкорпорации на развитие Заречного, Новоуральска и Лесного в 2025 году направили 1,2 млрд руб. — по 400 млн руб. на каждый муниципалитет.

Соглашение о сотрудничестве между «Росатомом» и правительством Свердловской области действует с 2013 года. За последние годы на значимые проекты Заречного, Новоуральска и Лесного было выделено более 10,5 млрд руб. из регионального бюджета.

В ходе визита в Заречный Алексей Лихачев и Денис Паслер также дали старт подготовительным работам по строительству энергоблока №5 с самым мощным в мире реактором на быстрых нейтронах БН-1200М на Белоярской АЭС. По словам главы госкорпорации, реализация проекта позволит довести долю атомной генерации в энергобалансе страны до 25% к 2045 году. Завершить строительство энергоблока №5 с реактором БН-1200М планируют к 2035 году.

Василий Алексеев