Количество первокурсников, поступающих в КубГТУ, увеличилось на 20%

В новом учебном году Кубанский государственный технологический университет планирует зачислить на 20% больше первокурсников, чем в 2024 году,— 6 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании 2025 года, рассказал исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «КубГТУ» Игорь Лагерев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КубГТУ Фото: пресс-служба КубГТУ

Прием абитуриентов в новом учебном году осуществлялся по 33 образовательным программам бакалавриата, 9 программам специалитета, 26 программам магистратуры, 17 научным специальностям в аспирантуре, 16 программам среднего профессионального образования. Прием на программы среднего профессионального образования (СПО), бакалавриата, магистратуры проходил в головном вузе и филиалах АМТИ и НПИ.

По словам начальника управления довузовской подготовки, ответственного секретаря приемной комиссии ФГБОУ ВО «КубГТУ» Натальи Прозоровой, количество заявлений на участие в конкурсе на бюджетные места увеличилось на 16% по сравнению с прошлым годом, всего подали более 23,5 тыс. заявлений. Заявок на участие в конкурсе на платные места стало больше на 50% — 20 тыс.

Всего на бюджет по программам бакалавриата и специалитета зачислили 1,2 тыс. человек. Бюджетные места по программам магистратуры получили 359 человек. И еще 11 абитуриентов зачислены на бюджет на аспирантуру.

Преимущественно абитуриентами университета являются жителями Краснодарского края — 80%. 4% — жители Республики Адыгея, 3% — Ставропольского края, по 2% — Ростовской области и Республики Крым.

Алина Зорина