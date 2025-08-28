Количество заявлений в КубГТУ по программам СПО увеличилось втрое

В новом учебном году на программы среднего профессионального образования в Кубанском государственном технологическом университете подали втрое больше заявлений по сравнению с 2024 годом — 10,2 тыс. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании 2025 года, рассказал исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «КубГТУ» Игорь Лагерев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КубГТУ Фото: пресс-служба КубГТУ

По итогам приемной кампании 2025 года в Кубанский государственный технологический университет на программы среднего профессионального образования зачислено более 1,4 тыс. человек. Около 105 абитуриентов получили бюджетные места.

По словам проректора по учебной работе университета Евгения Дьяконова, в новом учебном году количество заявлений, поданных на участие в конкурсе в пределах целевой квоты, также выросло втрое. По этой программе зачислили 114 человек — вдвое больше, чем в 2024 году.

«Это связано с тем, что значительно выросло количество предложений, поступающих от наших партнеров-предприятий и просто предприятий. Среди них министерство здравоохранения Краснодарского края и министерство промышленной политики региона. Они выступили с наибольшим количеством предложений»,— добавил Евгений Дьяконов.

Алина Зорина