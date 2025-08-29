Фестиваль «Александринский», рок-н-ролльная премьера в «Балтийском доме» и «День Д» с парадом фокстерьеров

Последние выходные лета и первая неделя осени готовы одарить жителей и гостей Петербурга целым калейдоскопом различных культурных и спортивных мероприятий всевозможных форматов. В этом списке и долгожданное открытие театрального сезона, и концерты модных исполнителей, и соревнования профессиональных наездников, и традиционные гуляния в рамках общегородского петербургского праздника «День Д». Наиболее интересные события — в еженедельной афише «Ъ-СПб».

Фото: Театр музыкальной комедии Сцена из спектакля «Хорошенькое дельце, или Непыльная работенка»

Уже в эту пятницу, 29 августа, в Театре музыкальной комедии покажут мюзикл «Хорошенькое дельце, или Непыльная работенка». Америка первой трети XX века: Великая депрессия еще не настала, но сухой закон уже действует — это время разгула гангстеров и бутлегеров, быстрых взлетов и стремительных падений, разочарований и надежд. Мюзикл собран из различных композиций американского пианиста и композитора Джорджа Гершвина. Российскую версию постановки подготовила международная команда во главе с режиссером из Нидерландов Корнелиусом Балтусом. В ролях: Роман Дряблов (Театр-фестиваль «Балтийский дом»), лауреаты международных конкурсов Анастасия Лошакова, Владимир Ярош и Юлия Ива, лауреат премии «Золотая маска» Иван Корытов, заслуженные артисты РФ Александр Байрон, Елена Забродина и другие.

Музей театрального и музыкального искусства 29 августа приглашает принять участие в аудиоспектакле «Портрет». Используя актуальные театральные практики, авторы создали аудиофильтр, который поможет взглянуть на музей как на живой организм. Рассказы сотрудников музея переплетаются с личной историей его основателя — легендарного мецената и одиозного коллекционера Левкия Жевержеева, голосом которого стал актер Дмитрий Лысенков. Зрителям раздадут аудиотехнику, краткую инструкцию к ней, после чего они самостоятельно зайдут в лифт и во время закрытия дверей включат плееры. Голоса в наушниках дадут возможность по-новому взглянуть на интерьер здания и даже на город, расскажут истории от первого лица, а экспонаты в полумраке иначе раскроются через личные воспоминания сотрудников и воссозданный образ основателя музея. Режиссировал «Портрет» Никита Славич.

Фото: Театр-фестиваля «Балтийский дом» Сцена из спектакля «Рок-н-ролл на закате»

На малой сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» 29 и 30 августа будет представлена первая премьера 89-го сезона — спектакль «Рок-н-ролл на закате» по пьесе Михаила Хейфеца в постановке Юрия Цуркану. Зрителям предстоит встретиться с героями пьесы в исполнении нового звездного актерского дуэта. В первой версии историю о мужчине и женщине, которые, несмотря на одиночество, любят жизнь, блистательно играли народная артистка РФ Татьяна Пилецкая и заслуженный артист РФ Анатолий Дубанов. В эти выходные станцевать под ритмы рок-н-ролла предстоит заслуженным артистам РФ Дарье Юргенс и Валерию Соловьеву. Герои спектакля — люди «серебряного» возраста: он — заядлый рыбак-одиночка, она — любит прогулки по магазинам и скучает по внукам. Одиночество приводит их в танцевальную студию, где они становятся парой. Что делать, если партнер наступает на ноги, а партнерша не может попасть в ритм? Несмотря на то, что каждая их встреча превращается в обоюдное «укрощение строптивого», герои не теряют надежды станцевать вместе свой главный танец.

О других премьерах нового театрального сезона — в отдельной подборке «Ъ-СПб».

Футболисты петербургского «Зенита» 30 августа выйдут на поле «Газпром Арены» в матче седьмого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги против клуба «Пари НН» (Нижний Новгород). По итогам прошлого сезона гости вылетели из РПЛ, однако по неспортивным причинам остались в премьер-лиге, а сейчас занимают в таблице предпоследнее, 15-е место. У «Зенита» пока тоже не все в порядке: команда чередует яркие матчи с посредственными. Предстоящая игра — отличный шанс для сине-бело-голубых поправить статистику и подняться выше шестого места, где они в настоящий момент располагаются.

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фестиваль Сергея Довлатова и его времени «День Д»

В субботу и воскресенье, 30–31 августа, на разных площадках в Петербурге уже в девятый раз пройдет фестиваль Сергея Довлатова и его времени «День Д». На этот раз темой праздника станет «Ленинград Довлатова. Дружеские круги и стили жизни». Ежегодно в программе более 60 мероприятий — от кинопоказов, лекций, спектаклей и концертов до экскурсий, мастер-классов, чтений и квестов. На фестивале 2025 года будет много как уже традиционных событий, так и совершенно новых не только тем, но и форматов. Среди привычных мероприятий «Дня Д» — курируемый идеологом фестиваля историком Львом Лурье лекторий в «Новой Голландии», традиционная акция «Пиджак Довлатова» и как всегда красочный парад фокстерьеров на улице Рубинштейна, посвященный памяти Глаши — собаки писателя. Слоган «Дня Д — 2025»: «В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда». Подробнее о грядущем фестивале — в материале «Ъ-СПб».

Всесезонный курорт «Охта Парк» 31 августа во второй раз станет площадкой для одного из самых ярких и масштабных спортивных событий лета — «Дня и ночи спорта». Гостей будут ждать мастер-классы, показательные выступления и свободные тренировки по более чем 30 видам спорта. В программе: полосы препятствий, велоактивности, теннис, падел, футбол, волейбол, баскетбол, йога, танцы, функциональные тренировки и многое другое. Вечером «Охта Парк» предложит спортивные активности нового уровня: трейлраннинг в гору, прохождение веревочного парка и сайклинг под звездным небом.

В День знаний, 1 сентября, после торжественной линейки вместе с детьми можно отправиться на выставку «Сказочные миры И. Я. Билибина», которая продолжает свою работу в Арт-центре культурного квартала «Брусницын». В рамках экспозиции там покажут более 100 оригинальных работ художника и наиболее известную его серию — «Сказки», которая тиражируется уже на протяжении века. Также на выставке представлены эскизы к театральным постановкам и открытые письма на основе архитектурных и этнографических зарисовок.

Фото: Александринский театр Сцена из спектакля «Пер Гюнт»

В Александринском театре на следующей неделе стартует XVI Международный театральный фестиваль «Александринский». 2 и 3 сентября на Основной сцене будет представлен спектакль «Пер Гюнт» — в постановке авангардного индийского режиссера, сценографа, драматурга, художественного руководителя и основателя театральной компании Oxygen (Индия) Дипана Шиварамана. Это современная экспериментальная адаптация классической пьесы Генрика Ибсена.

Оказавшись на пороге смерти, Пер Гюнт умоляет Бога дать ему шанс снова прожить свою жизнь, исправив ошибки прошлого. Бог, заинтригованный возможностью изменить жизнь Пера к лучшему, соглашается. В постановке господина Шиварамана герои земного мира и мифические персонажи узнаваемы и помещены в контекст современной Индии. Действие спектакля происходит в наши дни. Он идет на языке малаялам с субтитрами на русском языке.

В Карельской гостиной Дома актера на Невском проспекте 2 сентября прочитают лекцию «Древнеиндийский театр. Заглядывая в глубины истории». В наше время мало кто знает о санскритской драме, в то время как древнеиндийская театральная традиция появилась задолго до античности и является старейшей в мире. Театр «Мастерская» надеется восполнить пробел и подготовил вечер, где театральная общественность и широкий зритель смогут познакомиться с этим удивительным культурным феноменом. Лектор — санскритолог, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, кандидат филологических наук Наталья Лидова. Также в рамках вечера состоится представление пьесы Бхасы «Речь посланника». Режиссеры: Григорий Козлов и Максим Фомин. Артисты: Кирилл Гордлеев и Никита Капралов.

Фото: театр «Морфеус» Сцена из спектакля «До свадьбы доживет»

В среду, 3 сентября, жителей и гостей Петербурга приглашают посетить петербургский иммерсивный театр «Морфеус» на набережной реки Мойки. Этот творческий коллектив традиционно предлагает несколько спектаклей на выбор: захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическую комедию «До свадьбы доживет», спектакль-импровизацию «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и спектакль в формате трукрайм-детектива «Судный день». Показы у «Морфеуса» проходят каждый день.

На органный концерт в Планетарий № 1 на Обводном канале приглашает гостей 4 сентября команда Amadeus Concerts. Специально подобранные программы помогут познакомить с классическими шедеврами и усилят впечатление от знакомства с органной музыкой. В программе вечера: космическое путешествие под самым большим куполом планетария в Европе, особая музыкальная подборка, которая никогда не повторяется: здесь звучат Бах, Гендель, Вивальди, Лист, Мусоргский и другие великие композиторы. Исполнители — ведущие музыканты Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Вишневый сад»

Серию спектаклей в течение нескольких дней представит на своей площадке Театр имени Ленсовета. В четверг, 4 сентября, там покажут «Вишневый сад» Чехова в постановке Уланбека Баялиева. Как анонсирует сам режиссер, это — пьеса-загадка. «Как только мы пытаемся понять, осознать реальность сада — вся магия чеховского текста пропадает. Так что же такое "вишневый сад"? Этот сад никто никогда не видел, в нем никто никогда не бывал. Откуда в русском человеке эта вселенская тоска по вишневому саду?.. Этот сад не существует без человека, без того, кто может его осознать. Это как театр, которого нет без зрителя, без зрящего. Этот сад про великую Красоту».

В роли Раневской — Наталья Шамина, Гаева — Олег Андреев, Лопахина —Олег Федоров, студента Трофимова — Антон Багров, лакея Фирса — Олег Сенченко.

Классический балет «Лебединое озеро» снова будет представлен 4 сентября на сцене Эрмитажного театра. Творение Мариуса Петипа и Льва Иванова на музыку Чайковского считается одним из самых популярных и известных спектаклей во всем мире, тогда как белый лебедь уже не первое столетие является самым знаменитым символом русского балета. Театр-постановщик: Санкт-Петербургский театр балета имени Чайковского (художественный руководитель — Елизавета Меньшикова) в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра.

Фото: Юлия Кудряшова / театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Недоросль»

В пятницу, 5 сентября, в Театре имени Ленсовета дадут «Недоросля» Дениса Фонвизина в постановке режиссера Романа Кочержевского. Сам автор уверен, что история человечества разгоняется по спирали, проходит те же этапы, но на более высокой скорости. И слова господина Фонвизина сквозь время, через 240 лет с момента написания комедии, по его мнению, несмотря ни на что, звучат сегодня вновь очень точно. В этом создатели спектакля и попытаются убедить зрителей.

В ролях: Олег Сенченко (Простаков), Ольга Муравицкая (госпожа Простакова), Федор Федотов (Митрофанушка), Александр Крымов (Правдин), народный артист РФ Евгений Филатов (Стародум) и другие актеры.

В особняке Елисеевых на Невском 5 сентября команда «Русских музыкальных сезонов» представит очередной концерт в рамках цикла «В цветах». Организаторы обещают, что роскошные декорации из живых цветов и неповторимая атмосфера создадут в этот вечер идеальную обстановку для музыкального исполнения, погружая слушателей в атмосферу утонченности и элегантности.

А на следующий день, 6 сентября, там же, в окружении сотни цветов и тысячи лепестков, музыканты коллектива «Сезоны Оркестра» исполнят нетленные хиты ABBA, Boney M и других звезд диско, которые когда-то расшатывали танцполы и покоряли сердца миллионов.

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Двенадцатая ночь»

На сцене Театра имени Ленсовета в субботу, 6 сентября, будет шумно и красочно: там покажут неповторимую шекспировскую «Двенадцатую ночь» — волшебную сказку, театральную и любовную игру, иногда немного наивную, но азартную. Действие происходит в вымышленной стране Иллирии. Ее правитель герцог Орсино влюблен в графиню Оливию. Близнецы — брат и сестра Себастьян и Виола — после кораблекрушения потеряли друг друга. Виола, переодевшись в мужскую одежду, появляется при дворе Орсино. Герцогу пришелся по душе молодой человек по имени Цезарио (это имя взяла себе Виола). Оливия, приняв Цезарио за юношу, влюбляется в него… Любовный переполох соединен автором с прекрасным юмором, который оттеняет витальный вихрь столкновений и интриг.

Режиссер-постановщик — Иван Поповски. Сценическая редакция текста — Иван Поповски и Иван Рябенко. Создатели посвятили свой спектакль основоположникам театра «Мастерская Петра Фоменко» и спектаклю Игоря Владимирова «Укрощение строптивой». В ролях: Александр Крымов (Орсино), Максим Сапранов / Дмитрий Хасанов (Себастьян), Виктория Волохова (Виола), народный артист РФ Евгений Филатов (Сэр Тоби Бэлч), Диана Милютина / Лидия Шевченко (Оливия), народный артист РФ Сергей Мигицко (Мальволио) и другие.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Рэп-исполнитель Мот (Матвей Мельников)

В Ледовом дворце 6 сентября выступит популярный рэпер МОТ (в миру — Матвей Мельников), основой творчества которого стали композиции с ярко выраженными лирическими нотами, хотя его репертуар включает и танцевальные хиты, и треки с более агрессивным звучанием и текстом. МОТ славится успешным сотрудничеством с известными артистами: Тимати, Zivert, Джиганом, Григорием Лепсом, Валерием Меладзе, Егором Кридом, Бьянкой, Натаном, Домиником Джокером и многими другими. Обладатель восьми студийных альбомов с отличными танцевальными и лирическими композициями, МОТ уверенно чувствует себя на любых площадках, умея создать нужную атмосферу и растормошить самую спокойную аудиторию.

В рамках уже упомянутого выше театрального фестиваля «Александринский» 6 и 7 сентября на Новой сцене имени Вс. Мейерхольда покажут недавнюю премьеру Александринки — спектакль Андрея Прикотенко «Обломов» по мотивам одноименного романа Ивана Гончарова. В своем первом в Александринском театре спектакле режиссер продолжает исследовать «русскую матрицу». В те же дни, 6 и 7 сентября на Основной сцене в программе фестиваля также премьера Александринского театра — спектакль Никиты Кобелева «На дне» — театральная фантазия по мотивам одноименной пьесы Максима Горького.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Группа «Комната культуры»

Кроме этого, в следующее воскресенье, 7 сентября, на фестивале Roof Fest с большим концертом на крыше Roof Place выступит молодая авторская группа из Барнаула «Комната культуры». Солист коллектива, основанного весной 2022 года, Женя Трофимов — победитель телепроекта «Фабрика звезд» и сонграйтер многих известных артистов. За три года группа прошла путь от маленьких залов до больших площадок. Их дебютный альбом «Кассета с тремя сторонами» стал открытием в жанре поп-рока и фаворитом цифровых площадок. Песня «Поезда» — настоящий гимн для всех, кто любит путешествия — уже год занимает лидирующие места во всевозможных чартах. На «Яндекс Музыке» группа набрала больше 5 млн прослушиваний, получив звание «Группа года» в 2024 году. В начале 2025-го на экраны онлайн-кинотеатров вышел сериал «Ландыши. Такая нежная любовь», одним из саундтреков которого стала песня группы «Комната культуры» под названием «Самолеты».

Завершить первую неделю осени предлагаем бодро и по-спортивному лихо. В конноспортивном клубе «Вента Арена» 7 сентября состоится официальное закрытие сезона — соревнования по конкуру «Грация / Сила / Гармония». Зрители смогут понаблюдать за выступлениями сильнейших спортсменов России. Гостям обещают эффектные состязания, демонстрирующие грацию и мастерство всадников и их лошадей. В программе также подведение итогов сезона, экскурсия по конноспортивному клубу, общение с представителями профессионального сообщества, розыгрыш подарков и фотосессия.

Подготовил Андрей Цедрик