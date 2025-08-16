Театр начинается

В Санкт-Петербурге стартует новый театральный сезон. Впрочем, учитывая, что на сцене некоторых театров только недавно отыграли последние спектакли, сезон, можно сказать, и не заканчивался. Культурная жизнь кипит в Петербурге круглогодично: уже с начала августа артисты играют премьеры и уже ставшие классикой постановки. Какие новинки подготовили петербургские театры и сколько нужно отложить, чтобы увидеть их первыми,— в обзоре «Ъ-СПб».

Михайловский театр

Михайловский театр откроет 193-й сезон 3 сентября премьерой оперы Чайковского «Пиковая дама» в постановке директора театра Владимира Кехмана. «По-новому расставляя акценты в музыкальной драматургии, режиссер исследует природу человеческих страстей и слабостей и переосмысливает ключевые идеи знаменитой оперы — предопределенность судьбы, власть денег и страсть, губящую любовь»,— говорится на сайте театра. Билеты на премьеру практически раскуплены. Цены, впрочем, не отличаются от цен на другие постановки Михайловского. Место в первых рядах партера обойдется любителям оперы в 15 тыс. рублей, в последних — от 6 до 10 тыс. рублей. Ложи бенуар — от 20 до 50 тыс. рублей. Премьерный показ, как это привычно бывает, стоит дороже. Уже на следующий день, 4 сентября, посмотреть спектакль можно немного дешевле, в конце октября билеты на второй ряд партера стоят 8,5 тыс. рублей.

Мариинский театр

Мариинский театр, который только-только закрыл 242-й сезон, уже готовится к открытию 243-го. Артисты выйдут на новую сцену Мариинки 5 сентября. На следующий день первый спектакль пройдет в исторических интерьерах театра. В Мариинском-2 покажут 6 и 7 сентября оперу Джузеппе Верди «Эрнани», премьера которой состоялась 4 июля. Стоимость партера варьируется от 3,5 до 6 тыс. рублей.

Открытие балетного сезона состоится 10 сентября: зрители увидят балет Людвига Минкуса «Баядерка». Цена билетов в партер разнится от 11 250 до 15 000 рублей. Чтобы понаблюдать за балетными па с третьего яруса, так скажем, с галерки, придется выложить 6250 рублей.

Александринский театр

В Александринском театре традиционно в сентябре пройдет Международный театральный фестиваль «Александринский», который в этом году состоится в 16-й раз. Предстоящий сезон станет для труппы юбилейным — 270-м: в сентябре следующего года театр отметит 270-летие. В дни фестиваля — 12, 13 и 14 сентября — Александринка покажет в Черном зале Новой сцены премьеру «Мой друг Лапшин» режиссера Елены Павловой. Постановка основана на повести Юрия Германа «Лапшин» (1938 год) и фильме Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» (1984 год). Режиссер рассуждает о первом этапе Советского Союза — конце 1930-х годов, исследует прошлое, приглашает к размышлению о времени и о нас, говорится на сайте Александринки. Билетов, впрочем, не достать ни на ближайшие три показа в сентябре, ни на единственный показ в октябре.

БДТ

В Большом драматическом театре новый 108-й сезон откроется 18 сентября спектаклем «Утиная охота» режиссера Антона Федорова, премьера которого состоялась 27 июня 2025 года. На ближайшие показы места почти все раскуплены. В октябре билеты в партер обойдутся от 8 до 10 тыс. рублей, в бельэтаже — 7 тыс. рублей. Приобщиться к классике Александра Вампилова дешевле всего, сидя на балконе 3-го яруса: билет туда стоит 1,2 тыс. рублей.

МДТ — Театр Европы

Открывать 81-й сезон Малого драматического театра — Театра Европы будут «Братья Карамазовы» в постановке худрука МДТ Льва Додина. Билеты на него, ожидаемо, проданы. Главной премьерой же станет спектакль молодой студии Льва Додина «Свои люди — сочтемся». Первый раз постановку по пьесе Александра Островского представили на сцене 17 июня. Увидеть спектакль можно будет 22 сентября: место в партере обойдется в 1,5–5 тыс. рублей, в бельэтаже — 1–2 тыс. рублей.

Театр музыкальной комедии

В Театре музыкальной комедии музыка звучит с начала августа. В 96-м сезоне театр представит премьеру музыкальной трагикомедии Александра Журбина «Биндюжник и Король» (реж. Евгений Писарев) по мотивам произведений Исаака Бабеля. Цены в партер варьируются от 2500 до 4650 рублей.

Еще одна премьера конца прошлого сезона — мировой мюзикл Джорджа и Айры Гершвинов «Nice work if you can get it. Хорошенькое дельце, или непыльная работенка». На сцене спектакль впервые прозвучал 16 июля. В новом сезоне мюзикл впервые покажут 26 августа.

Театр в Театральном музее

В молодом и стремительно развивающемся театре при Театральном музее 20 и 21 августа состоится премьера кукольного спектакля «Тронутый. Как возник русский театр» режиссера и худрука Малого театра кукол Чакчи Фросноккерса (настоящее имя Дмитрий Петров). Постановка рассказывает об «отце русского театра» Федоре Волкове — молодом купце из Ярославля. Спектакль основан на киносценарии Булата Окуджавы и Ольги Арцимович «Мы любили Мельпомену». Увидеть премьеру можно всего за тысячу рублей.

Малый театр кукол

Для Малого театра кукол предстоящий сезон будет юбилейным: МТК отпразднует 10-летие. В конце прошлого сезона на сцене прошла премьера спектакля «Хармсиада» (реж. Чакчи Фросноккерс) о писателе, поэте, драматурге и основателе объединения «ОБЭРИУ» Данииле Хармсе. Постановка основана на произведениях Даниила Хармса и его отца Ивана Ювачева. «Рекомендован тем, кто верит в победную силу чуши, укрывается абсурдом, а иногда ловит воображаемых мышей»,— говорится на сайте МТК. Увидеть «Хармсиаду» на сцене можно 28 августа. Стоимость билетов, как это принято в независимых театрах, демократичная — всего 1,5 тыс. рублей.

Театр имени Ленсовета

Главной премьерой прошлого сезона в Театре имени Ленсовета стал «Театральный роман. История одного спектакля», в постановке главного режиссера театра «Мастерская» Романа Габриа. Как говорится на сайте Ленсовета, это инсценировка по мотивам произведений Михаила Булгакова «Театральный роман», «Белая гвардия» и «Дни Турбиных». Ближайшие показы в предстоящем 92-м сезоне, который откроется 31 августа, состоятся 13 и 14 сентября. Места в партере стоят от 5 до 9,5 тыс. рублей, в бельэтаже — от 800 до 3900 рублей.

В ноябре Ленсовета готовит премьеру — на большой сцене покажут комедию «Старший сын» (реж. Галина Зальцман). Цена билетов в партер варьируется от 1,5 до 7,5 тыс. рублей.

Театр «Особняк»

Театр «Особняк» начнет 37-й сезон спектаклем-променадом «Персона Левинсона», премьера которого состоялась в мае. Прогулка по Петроградской стороне намечена на 12, 13 и 14 сентября. Спектакль расскажет об архитекторе, модернисте и человеке прошлого столетия Евгении Левинсоне. Это постановка об архитектуре, о городе и об искусстве эпохи 1930-х годов. Билет на променад обойдется в 2,2 тыс. рублей.

Надежда Ярмула