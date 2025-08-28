Парад фокстерьеров, пьяный диктант и прогулка по Рубинштейна

Международный фестиваль «День Д», посвященный творчеству Сергея Довлатова, пройдет в Санкт-Петербурге 30–31 августа. Мероприятие объединит более 50 событий на 12 площадках города, а кураторы проекта сосредоточатся на феномене ленинградской жизни 1950–1970-х годов, сообщили организаторы.

Фестиваль Сергея Довлатова и его времени «День Д». Парад фокстерьеров

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ Фестиваль Сергея Довлатова и его времени «День Д». Парад фокстерьеров

Фото: Полина Пучкова, Коммерсантъ

Первый «День Д» состоялся 2–4 сентября 2016 года. Тогда же у дома писателя на улице Рубинштейна, 23, установили памятник Сергею Довлатову. С тех пор фестиваль проходит ежегодно. Слоган «Дня Д — 2025» звучит как «В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда».

Часть событий фестиваля будет доступна в онлайн-формате, включая трансляцию лекции Льва Лурье о неофициальной культуре Ленинграда и благотворительный поэтический вечер в поддержку фонда AdVita. Однако одной из основных локаций праздника станет пространство «Новая Голландия», где историки и литературоведы обсудят феномен ленинградской культуры 1960–1970-х годов.

3 сентября 2024 года Сергею Довлатову исполнилось бы 84 года.

На площадке лектория «Сообщество» с лекцией о творчестве Довлатова выступит литературный критик и соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев, а кинокритик Никита Елисеев расскажет о первых художниках ленинградского андеграунда. В то же время в культурной рюмочной «Фонтанка-69» состоятся показы спектаклей «Бляха» и «Что я нажил» по произведениям Довлатова, а еще музыкально-поэтическая импровизация «Слепого оркестра».

Также в баре пройдет мастер-класс от художницы Елены Струковой по созданию чемодана, который стал символом эмигрантской судьбы автора, и традиционная фотосессия «Пиджак Довлатова», где гости могут примерить нью-йоркский наряд писателя. Все собранные средства будут направлены на поддержку благотворительных организаций.

Самостоятельным блоком программы выделили пешие экскурсии по городу. Петербуржцы пройдут маршрутами, связанными с жизнью писателя. После прогулки в квартире на улице Рубинштейна, 23, где Сергей Довлатов жил с 1944 по 1975 годы, участники смогут выпить чаю.

В фестиваль включили кинопоказы фильмов Киры Муратовой и Ильи Авербаха на «Ленфильме», поэтические вечера и ежегодный «пьяный» диктант разместятся в рестобаре «Глагол», а площадкой для спецпрограммы выбрали музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского. Завершится празднование парадом фокстерьеров, который посвятят памяти Глаши, собаки Довлатова, и возложением цветов к памятнику писателя.

Стефания Барченкова