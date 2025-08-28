Кубань разработает стратегию промышленного туризма

В Краснодарском крае разработают стратегию развития промышленного туризма. Соответствующее поручение министерству курортов, туризма и олимпийского наследия края дал заместитель губернатора Александр Руппель, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Два года назад край присоединился к образовательной программе агентства стратегических инициатив и Минпромторга РФ «Открытая промышленность» по продвижению новых проектов. Уже сформировано четыре промышленных тура: более 20 обрабатывающих производств принимают туристов разной целевой аудитории, а свыше 90 предприятий проводят экскурсии для школьников и студентов.

Министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько отметил необходимость создания полного списка промышленных маршрутов региона, размещения информации о них на предприятиях и едином ресурсе, а также определения возможных мер господдержки для компаний.

В планах краевых властей также систематизация обучения сотрудников производств и гидов, создание промышленных туристско-информационных центров и расширение экскурсионной инфраструктуры.

Сейчас на Кубани действуют три региональных экскурсионных маршрута и один федеральный: «Винные дороги Краснодарского края», «Индустриальный калейдоскоп Причерноморья», «Строительная сила Псебая» и «Промышленная мощь русского юга». Министерство курортов сформировало перечень из 131 предприятия, оказывающего экскурсионные и туристические услуги.

В проекте «Открытая промышленность» участвуют 11 обрабатывающих производств Армавира, Абинска, Новороссийска, Тихорецка, Белореченского, Динского и Мостовского районов. В 2024 году для проведения экскурсий было открыто 59 предприятий.

Анна Гречко