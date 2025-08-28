Краснодарский край вошел в топ-10 регионов РФ по росту цен на жилье за 10 лет

Краснодарский край вошел в десятку регионов с максимальным ростом стоимости жилья за период с 2015 по 2025 год. Об этом сообщается в исследовании Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) «10 лет топ ЕРЗ: как менялся рынок МКД с 2015 по 2025 год?».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За десятилетие цена 1 кв. м на Кубани увеличилась в 3,8 раза — с 44 тыс. руб. до 167 тыс. руб., что обеспечило региону шестое место в рейтинге и рост на 19 позиций. По объему строительства многоквартирных домов край поднялся с четвертого на третье место. Наибольший рост по этому показателю показала Ростовская область, улучшившая позиции с 19-го на 6-е место.

В топ-10 регионов по объему строительства по состоянию на 1 июля 2025 года вошли три субъекта СКФО и один регион ЮФО. Республика Дагестан с 1,2 млн кв. м построенных площадей поднялась на 44 позиции и заняла второе место, Кабардино-Балкарская Республика — на третьем месте (0,5 млн кв. м, рост на 34 позиции), Карачаево-Черкесская Республика — на десятом месте (0,3 млн кв. м). Республика Адыгея с 0,6 млн кв. м заняла четвертое место с ростом на 27 позиций.

Как отметил руководитель ЕРЗ Кирилл Холопик, северокавказские регионы характеризуются большими семьями, что отражается на средних размерах квартир, Максимальная средняя площадь квартиры зафиксирована в Дагестане — 81,57 кв. м, Чеченской Республике — 68,64 кв. м, Северной Осетии — Алании — 62,6 кв. м, Кабардино-Балкарской Республике — 60,42 кв. м.

На Кубани средняя площадь квартиры составляет 45,46 кв. м. Показатель ставит регион на восьмое место среди всех субъектов РФ по компактности жилья.

По мнению экспертов ЕРЗ, за десятилетие потребительские характеристики новостроек сместились в сторону создания комфортной среды. В Краснодарском крае 43% жилых комплексов предлагают концепцию «зеленый двор круглый год», площадки для летних видов спорта присутствуют в 79% ЖК, зоны для выгула собак и мощеные пешеходные дорожки — в 17% комплексов.

По удобству среды для лиц с ограниченными возможностями среди регионов Южного федерального округа лидирует Ростовская область — тактильная навигация предусмотрена на 45% дворовых территорий ЖК. Два субъекта СКФО — Республика Дагестан (64%) и Карачаево-Черкесская Республика (60%) — вошли в топ-5 регионов РФ по наличию стрит-ритейла на первых этажах новостроек, уступая только Москве (78%).

По данным портала ЕРЗ, объем текущего строительства многоквартирного жилья в Краснодаре по итогам первого полугодия 2025 года сократился на 652,8 тыс. кв. м и составил 4,6 млн кв. м, что стало наибольшим снижением среди российских городов.

Анна Гречко